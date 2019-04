OTSUSTATUD: Valga vald ostab Jaanikese motokompleksi

Jaanikese ostu eelnõud volikogus kaitsnud Ivar Undi sõnul on ideekorje läbiviimisel vajalik kaasata kõiki asjast huvitatud osapooli, et kujundada välja arvamus motokompleksi tuleviku küsimuses.

Vallavanem Margus Lepik kinnitas, et eesmärk on kaasata eksperte ja erinevaid motohuvilisi, et koguda ühiselt parimad mõtted ja lahendused.