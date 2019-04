Värska Tantsulapse rändkarikas läks rändama

Et märgata ja tunnustada paljusid andekaid tantsulapsi, anti üle mitmeid eriauhindu. Õhtu kulminatsiooniks oli silmapaistvamate väljakuulutamine. Värska tantsulaps 2019 tüdrukutest on Värska Gümnaasiumi 6. klassi neiu Anni Linnus, kes tantsib kollektiivis Värska Verinoored. Värska tantsulaps 2019 poistest on Võru Kesklinna kooli 7. klassi noormees Jarko Ilves.