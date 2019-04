Söeraja alguses selgub volbriööl tõde

«Kui rada valmis, saavad soovijad teha läbi elumuutvad sammud üle tuliste süte. Kuna tuli on üks suuremaid muundajaid, siis öeldakse, et kui oled need kolm-neli meetrit söerada ületatud, pole sa enam endine, kusjuures üldjuhul on jalatallad ikkagi terved. Miks see nii on, on tegelikult puhas füüsika,» selgitas Aivar Täpsi. «Hirmud, mis sütelkõnniga seotud, on rohkem mõtlemises kinni. Enne rajale astumist instrueerivad korraldajad kõndijaid. Loomulikult on raja ületamine vabatahtlik ja kui tunned, et söed sind täna ei kanna, siis aus on astumata jätta. Tõde selgub alles söeraja alguses,» lisas Täpsi.