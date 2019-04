Põlvas on plaanis uue vallamaja ehitus

Vaja on hoonet, kuhu praegu kolmes kohas tegutsev vallavalitsus ära mahutada. Varem on palutud riigil anda vallale tasuta üle endine maavalitsuse hoone, millest osa tühjaks jäi. Ent riigihalduse minister Jaak Aab vastas üle-eelmise aasta lõpus, et maja ära ei anta, kuna seal tegutsevad edasi riigiasutused. Ta pakkus vallale ruumide ajutist üürileandmist.