Valga tagasitulek kaardile Walkina tõmbab kindlasti piirkonnale tähelepanu

Kuidas seda ka ei võta, teeb see kokku ikkagi väga palju inimesi. Vahet eestlaste ja lätlaste suhtumise vahel võib seostada sellega, et mitu teenust on Eestis paremal järjel kui Lätis.

Tähtis on aga seegi, et kogu Valga asustus on Eestimaa poole kaldu. Siinpool on suured haldushooned, näiteks seesama endine maavalitsuse maja, samuti on välja arenenud linnasüda ja Võru maantee käänakuga Jaama puiesteele, mis viib üliuhke raudteejaama suunas. Kusjuures see raudteejaam juba iseenesest on tõmbekeskuse sisene tõmbekeskus.

Ongi patuasi, et niisugune raudteesõlm seisab enam-vähem tühjalt – Võru-poolne ühendus katkenud. Kagu-Eestis on küllap käega löödud kõigepealt Koidula piiripunktile (tobe ettevõtmine isegi parimateks aegadeks, sest Koidula taga pole Venemaal mitte midagi) ja siis kogu elule Võru ja Valga vahel, kuhu jääb hulga väikeasulate kõrval ka 5000 elanikuga Antsla.

Eesti poolel on välja kujundatud tore suvitus- ja suplusala, mis on jällegi eelis ja teeb kunagisest lihtlabasest sõjaväelinnast ahvatleva suvituskoha. Tänase seisuga on Eestil enamalt jaolt välja arendatud tervishoiusüsteem ja -rahastus. Seda kõike kokku võttes võib igati aru saada, et Valka rahva enamus on ühendatud pigem Valgaga: lihtsalt ajalooliselt ongi Valga/Valka keskus Eesti poolel.

Samas näeb ka suur osa eestlasi ühendatud Walkis (Walk on ühendatud Valga/Valka ajalooline ja õige nimi) oma eeliseid. Alustame esimesest ja lihtsast: sellist munitsipaalset moodustist nagu Walk, see tähendab linna, mille keskelt jookseb riigipiir, maailmas enam ei ole. Seega on sellise moodustise tegemine iseenesest midagi uudset ja tõmbavat. Piirid on üldse ahvatlevad ja pole midagi erilist selles, et inimesed armastavad teha pilte piiripostide juures või seista, jalad harkis, kahel poole kujuteldavat piiri.

Valga tagasitulemine kaardile Walkina tõmbab enesele kindlasti tähelepanu ning selle järel tulevad inimesed ja ärid. Seejuures saavad Eesti-poolseks tagamaaks ka Võru, kuhu võib taastada rongliikluse, ning Jõgeva, kus on piisavalt eksportivat tööstust, aga ka Rõngu – Tartust rääkimata. Olulised on ka Haanjamaa poolt liikuvad turistid.

Kaht Walki poolt liidab asjaolu, et kummagi riigi pealinnas ei mõelda provintsi arendamisele kuigi tõsiselt. Sellest ajast alates, kui erakond Isamaa otsustas hakata maaelu välja kurnama, pole ükski järgmine valitsus tahtnud või suutnud Eesti provintsi ja transpordi heaks midagi ära teha. Ühendatud Walki idee on omamoodi seotud Rail Balticu (RB) mõttega, sest võimsa ja totaka transpordikoridori loomine läbi Pärnu mõjub Walkile halvasti õige mitmes mõttes.