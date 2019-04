Põllumajandusamet tõhustas kauba päritolu kontrolle

„Igas müügikohas peab toote juures selgelt kirjas olema päritoluriik – kus maasikas, vaarikas, hernes ja kõik muud müügilolevad puu- ja köögiviljad on kasvanud,“ ütles Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonna peaspetsialist Marika Arula.

Sõltumata müügikohast on kohustus tõendada kõigi müüdavate kaupade päritolu. Müüjal peab olema ette näidata dokument, kelle käest on ta oma müüdava kauba ostnud. Erand on vaid juhul, kui isik müüb oma kasvatatud saaduseid.