Reformierakonna Kanepi piirkonna juhina jätkab Kaido Kõiv

Haldusreformi eel, 2017. aasta jaanuaris ühinesid kolm piirkonda, Kõlleste, Välgjärve ja Kanepi uueks suuremaks Kanepi piirkonnaorganisatsiooniks, mille eesmärgiks on aidata kaasa edukale valdade liitumisele.

Piirkonna esimeheks valiti Kanepi Vallavolikogu esimees Kaido Kõiv, kes juhtis Kanepi piirkonna reformierakondlasi ka eelnevad kaks aastat. Kaido Kõiv on Reformierakonna liige aastast 2004, ta on varasemalt olnud Reformierakonna Põlvamaa organisatsiooni esimees, arendusjuht ja Valgjärve piirkonnaorganisatsiooni juht. „Tegutseme jätkuvalt selles suunas, et Kanepi piirkond areneks ning valmistume juba kohalikeks valimisteks,” ütles Kaido Kõiv.