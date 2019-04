Patrullid tuvastasid 22 rikkumist

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe tuletab meelde, et enne lõkke tegemist tuleb kontrollida, kas see on ohutu nii inimestele, kodule ja varale kui ka ümbritsevale loodusele.

«Täna on volbriöö ja homme maipüha ning mõlemal juhul on kombeks teha lõket. Panen veel kord kõigile südamele, et loodus on praegu tõesti äärmiselt kuiv ja seetõttu väga tuleohtlik,» ütles Tähe.