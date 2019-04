Kohus mõistis mehe süüdi surma põhjustamises

Sündmuskohale saabunud politseinikele korteriust ei avatud, mistõttu avati uks jõuga. Korteris oli kolm meest, sealhulgas teadvusetu kannatanu. Kiirabi viis ta haiglasse, kus selgitati välja, et mehel on rasked vigastused. Politsei pidas sündmuskohal kinni Smirnovi, kes võeti kohtu loal vahi alla.

Esialgsetel andmetel kohtusid kolm meest kannatanu korteris, et üheskoos alkoholi pruukida. Lahkudes tekkis meestel maja ees arusaamatus, mis päädiski peksuga.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Ainar Koiki sõnul on kahetsusväärne, et alkoholi tarvitamine niivõrd traagilise tagajärjeni viis.

"Kahjuks on Valgas alkohol viimasel ajal mitmel korral muutnud inimeste käitumise ettearvamatuks ja inimelu suhtes hoolimatuks ning on toonud kaasa raskeid tervisekahjustusi ja koguni surmasid," tõdes ta.

Koik rõhutas, et karistused selliste tegude eest on põhjusega karmid, reaalse vangistusega on karistatav aga ka teise inimese kehaline väärkohtlemine.