Tõrvas on nüüd naabrivalve piirkond

Naabrivalve on kogukondlik liikumine, mis seisneb elanike ühises kodupiirkonna jälgimises, et vähendada anonüümsust ja kuritegevust ning suurendada turvalisust ja heakorda.

Täna allkirjastasidki MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, Lõuna Prefektuuri Kagu politseijaoskonna juht Helmer Hallik ja Riidaja küla naabrivalve sektori liige Ain Kala esimese Tõrva valla naabrivalve lepingu.

Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari ütles, et naabrivalve liikumisega liitumine julgustab inimesi teatama tähelepanekutest ja korrarikkumistest, millesse nad seni ei sekkunud. «Meil kõigil on turvalisem teades, et häda korral ei jää naaber ükskõikseks pealtvaatajaks,» Väljari.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmanni sõnul on igati tervitatav Riidaja küla kohalike inimeste algatus ja ta kutsub üles ka teisi valla piirkondi programmiga liituma.

«Naabrivalve on hea näide, kuidas kogukond teeb omavahel koostööd. Algatus kutsub üles olema tähelepanelik ja märkama, kuidas läheb meie lähikondlastel. Viimast peaksime rohkem rakendama ka oma igapäevases elus,» sõnas Ruusmann.

See, kui turvaline ja hea on meid ümbritsev elukeskkond, on vallavanema sõnul paljuski meie endi teha. «Seega võiksime kõik proovida olla rohkem hoolivamad ja abivalmimad. Kui näeme kõrvalt näiteks perevägivalda, siis meie kohus on sellest viivitamatult teatada,» sõnas vallavanem.