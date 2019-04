Otepääl avati koolinoorte orienteerumise maailmameistrivõistlused

Eesti Koolispordi Liidu president Lauri Luik sõnas, et on suur au korralda juba viiendat korda koolinoorte maailmameistrivõistlusi. “Soovin kõigile ennekõike edu ja jõudu. Loodan, et kõik leiavad endale MMilt uusi sõpru, sest selleks ju rahvusvaheline koolisport ennekõike ongi,” rääkis Luik.