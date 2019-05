Lapsed avavad koos politseiga ohutusnäituse

Ohutusprojekti eestvedaja piirkonnapolitseinik Elar Sarik ütles, et Võru Maksimarketis avatava näituse kunstitööde taga on ohutusprojektis „Tunnen, tean, oskan“ osalenud lasteaedade lapsed. „Näitusele eelnenud ajal jagati lastele hulk teadmisi ning viidi läbi õpetlikke mängulisi tegevusi, et nad teaksid, kuidas õnnetustesse sattumist vältida. Kogutud teadmised joonistasid lapsed omakorda üles ning nii sündis ka kõnealune näitus,“ rääkis Sarik. Väikeste kunstnike ohutusnäitus jääb Võru Maksimarketisse 30. juunini.

Piirkonnapolitseinik selgitas, et lastega juhtuvad õnnetused on suuresti ennetatavad. „Oluline on, et laps ei sõltuks üksnes vanematest, vaid teaks ka ise, kuidas ohte vältida või ohtu sattudes end ja teisi aidata,“ rõhutas ta. Sarik lisas, et kooliteed alustav laps vajab nii või teisiti uues eluetapis oskusi iseseisvaks toimetulekuks ning seda ühtmoodi nii kodus kui mujal.