Volinik tõstatas mure kooli logopeediteenuse kättesaadavuse pärast

«Ühinesime suureks Valga vallaks lootuses, et elu läheb paremaks. Endise Õru ja Tõlliste valla inimestega lootsime siiralt, et meie kodukoolil Tsirguliinas saavad ka tegelikult tagatud seadusest tulenevad tugispetsialistide töökohad. Seda meil tegelikult täna ei ole,» ütles Kutsar avalduses.

Kutsar kutsus volikogu liikmeid leidma raha, et tugispetsialiste oleks võimalik palgata ning ühtlasi oleks neile võimalik leida haiguse ajaks asendajaid.

Ajalehele täpsustas Kutsar, et mure puudutab täpsemalt logopeedi, kes on kaua haige olnud. «Lapsed abi ei saa. Kui ei ole sellele kohale tahtjaid, tuleb rohkem raha maksta.»

Kooli direktor Heikki Järlik ütles, et eelmise aasta lõpust korraldab logopeediteenust Valga vallavalitsus, kuid varem on murekohaks olnud tööjõupuudus.

«Püsivat logopeedi pole kaua aega olnud, inimesed on tulnud ja läinud. See on ametikoht, kuhu ei ole inimesi leida.»