Mari Kalkun esineb festivalil orkestriga

Programmijuht Tarmo Noormaa sõnul tasub neljapäeval, 25. juulil kohal olla juba seetõttu, et üles astub spetsiaalselt festivaliks kokku tulnud tugevate Lõuna-Eesti juurtega kooslus Lepaseree ja Reigo Ahven. «Terane silm märkab, et tegemist on sisuliselt meie festivali legendi – Vägilaste – koosseisuga, vanade sõpradega on aga liitunud tutvustamist mittevajav rütmivõlur Reigo Ahven.»

Mari Kalkun on muusik, kes festivalil üles astunud nii solistina kui ansamblites. Sel aastal üllatab Võrumaa laulja aga publikut, astudes 27. juulil üles koos orkestriga. «Mari lugudele on loonud seaded dirigent Rasmus Puur ning publiku ette jõuab see kõik koos VHK keelpilliorkestriga. Kahtlemata on tegu festivali kõrghetkega,» lisas Noormaa.

Reedel ja pühapäeval Aidas esinev Drukmo Gyal Dakini on Tiibeti mantralaulik, kes pärit võimsast joogide sugupuust.