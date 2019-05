Puu kurb jutt tõi preemia

Lõunaeestikeelne on ka auhinda väärt «Imäpuu». Selles 50-realises vabavärsilises luuletuses räägib üksi kasvama jäänud vana kõverik puu kurvalt, kuidas õed-vennad tema ümbrusest on viidud ära, et teha neist laudu, saepuru, hakk-, liim-, puitkiudu või vineeri. Koos nendega on kadunud loomadki. «Imäpuu» ilmus mullu septembri Loomingus ja seejärel detsembris samalt luuletuselt pealkirja saanud raamatus.