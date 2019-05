Alko1000 eestvedaja: piirikaubandus on selges languses

„Piirikaubanduse kuldajad on möödas ning vähemalt meie oma ettevõttega oleme keskendumas Eesti siseturule. Esimese kvartali ja aprilli müüginumbrid kõnelevad enda eest. Sisuliselt on kaks varianti, kas Eesti rahvas on hakanud vähem alkoholi tarbima või ostetakse seda Eestist ning vähem piiri pealt," sõnas Visnapuu.

Visnapuu hinnangul on rahval vaibumas esimene suur õhin, mille najal käidi justkui protesti märgiks piiri pealt alkoholi ostmas. „Elatustase on kasvamas ning inimestel pole enam motivatsiooni näha nii palju vaeva ja sõita näiteks Tallinnast teise Eesti otsa alkoholi järele. Eks oma rolli mängib kindlasti ka kütuse tõusev hind,“ ütles ta.

Visnapuu ütles, et see pole ainult tema nägemus asjadest. Ka Läti kaupmehed pidid järjest rohkem rääkima piirikaubanduse vähenemisest.

"Laias laastus ütleksin, et peamised kliendid on meil Lõuna-Eesti inimesed, kelle jaoks piir on lähemal ning kaugemalt tulevad need, kes ostavad tõesti hulgi ja neil tasub see ära," sõnas Visnapuu.