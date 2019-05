Kesvamärjukese pudelite kogu täidab kümneid riiulimeetreid

Kollektsiooni omanik on Gennadi Issakov. Ta räägib, et alustas kogumisega 20 aastat tagasi – samal ajal kui maakodus saun valmis. «Sõbrad ja tuttavad hakkasid saunas käima ja tühje pudeleid tekkis ka palju,» meenutab Issakov. Kui esimesed pudelid kogutud, hakkas mees poeski tähelepanelikumalt ringi vaatama, et leida selliseid, mida saunas veel pole.