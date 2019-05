Austad mäejumalat, jääd ka ellu

Sipelgas ent on viimase 15 aasta jooksul roninud mägede otsa keskmise kiirusega üks mägi aasta kohta. Mõnel aastal on neid tulnud ette rohkem, mõni aasta on ka vahele jäänud, kuid seletamatu tõmme kõrgematesse sfääridesse sundis pensionieas meest asjad pakkima ka aprilli keskpaigas, et lasta end fotografeerida 5636 meetri kõrgusel Mehhiko kõrgeimas tipus, mis ühtlasi on Põhja-Ameerika kõrgeim vulkaan.