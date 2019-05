Eesti parimad abipolitseinikud panevad oma oskused proovile

Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup sõnas, et võistlused on üles ehitatud võimalikult sarnaselt päriselule. „Iga võistlusala tähendab võistkonnale väljakutset sündmusele. Nii nagu eluski, ei tea politseipatrull iialgi, kas järgmiseks tuleb lahendada lähisuhtevägivalla juhtumit, minna metsaotsingule või kasutada ohtliku ründe tõrjumiseks teenistusrelva,“ kommenteeris prefekt.

Eesmärk on välja selgitada abipolitseinike hulgast parimad. Võistluste käigus on abipolitseinikel hea võimalus oma teadmisi ja oskusi näidata ning samas ka lihvida.

Kokku osaleb võistlustel 12 kaheliikmelist võistkonda. Noorim võistleja on 18-aastane abipolitseinik ning vanim on 47-aastane. Mõlemad on Lääne prefektuurist.