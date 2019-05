Tarmo Tamm tuleb kohalikku poliitikasse tagasi

"Kui oled valitud, siis tuleb rahva eest seista," ütles Tamm. Tema sõnutsi on Põlvas põhilisteks murekohtadeks just haigla sünnitusosakonna ümber toimuv ja uue vallamaja ehitus. Tulevase Põlva volikogu liikme südameasjaks saab olema see, et sünnitusosakond jääks linna ka tulevateks aastateks.