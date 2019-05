Maanteemuuseum avab hooaja ajarännakuga

Ajarännakut ja muuseumi hooaja avamist uudistama tulnud tavakülastaja saab osa õpitubadest, lauluproovist ja preili Lydia Koidula visiidist. Kohal on ka Hugo Treffner, kes omakanda rahvast ärgitama on tulnud.

Teadaolevalt pole esimesest üldlaulupeost fotojäädvustusi säilinud, ehkki on teada, et pilte tehti. Sestap taastas maanteemuuseum fotokunstnik Toomas Kalve abiga need unustatud hetked. Tema vana plaatkaamera lääts on näinud 1870ndaid ning on sellest ajast tänase päevani olnud oluliste hetkede vahendajaks. Need fotod jõuavad külalise ette üle-eestilisel muuseumiööl, mis toimub 18. mail.