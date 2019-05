Otepää volikogus tehti komisjonid ümber

Vallavolikogu otsustas lõpetada senise volikogu arengu- ja innovatsioonikomisjoni tegevuse.

«Komisjonide nimed ei ole kirjutatud põhimäärusesse sisse. See sai loodud visioonikomisjonina. Me ei saa öelda, et visioonid oleks lõppenud, küll aga on lõppenud konkreetse komisjoni aktiivne tegevus sellisel moel,» märkis volikogu esimees Jaanus Barkala (VL Ühinenud Kogukonnad) volikogu istungil. «Kõik komisjonid ju toetavad valla arengut ja omavad oma visioone valla edaspidiseks käiguks. See ei pea tingimata olema nüüd arengu- ja innovatsioonikomisjon, see on lihtsalt üks nimetus. Areng kindlasti lõppenud ei ole, innovatsioon ka mitte.»

Samas loodi uus komisjon – planeerimiskomisjon. Selle esimeheks valiti volikogu aseesimees Jaanus Raidal (Keskerakond), aseesimeheks Jaanus Barkala. Uue komisjoni liikmeteks said Kaire Jaanus, Rein Pullerits ja Siim Kalda.

Muutused tulid ka kultuurikomisjonis. Varem seda juhtinud Marika Viks (Ühinenud Kogukonnad) astus esimehe kohalt tagasi omal soovil. «Töökoormuse pärast,» põhjendas ta lahkumist, lisades, et tal on volikogus juhtida ka kogukondade koostöökomisjon. «Jorma oli nõus üle võtma, liikmena jään kultuurikomisjoni edasi.»

Volikogu valis kultuurikomisjoni esimeheks Jorma Riivaldi (Ühinenud Kogukonnad), kes on vallaasutuse Otepää Kultuurikeskused juhataja, ja aseesimeheks Miia Pallase (Reformierakonna fraktsioon). Kultuurikomisjoni liikmeteks said Marika Viks, Katrin Kõiv, Merle Soonberg, Merilin Kirbits, Tiina Kukk, Raivo Kiisler, Ly Haaviste, Mari Mõttus, Esti Kittus.