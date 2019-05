VIDEOLUGU: Rändkahvli saabumisega avati Vana-Võromaa maitsete aasta

«Heast korralikust söögist on Vana-Võromaal alati lugu peetud. Päris õiged ja maitsvad Vana-Võromaa toidud on ise tehtud, umatettü – nõnda, nagu emad ja vanaemad on seda ikka teinud. Kraam, millest süüa tehakse, pärineb kas oma majapidamisest või kohalikelt inimestelt lähiümbruse taludest ja väikeettevõtetest. Nii saab kindel olla, et söögil on eriline maitse ehk uma mekk,» ütles Vana-Võromaa toiduvõrgustiku koordinaator Esta Frosch.