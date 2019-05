Serviti finaalis, Coop mängib pronksile

«Mängisime kolmanda kohtumise halvasti. Coop pakkus väga hea tempo, just esimesel poolajal. Lõpptulemus kujunes selliseks peamiselt seetõttu, et Coop andis just teisel poolajal rohkem mänguaega ka vahetusmängijatele. Meie vahetasime kohe rohkem ja kestsime ka seetõttu paremini. Mängus oli kiirust ja tempot tublisti ning neil, kes peavad Coopiga pronksiseeriat mängima, ei saa kerge olema, sest mängijad on täis tahtmist end tõestada,» võttis poolfinaalseerias Servitit juhendanud Rein Suvi mängud kokku.