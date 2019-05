Palgaedetabelit juhivad Tõrva ja Otepää vallavanem

Hiljuti avaldatud omavalitsuste ametnike palgaandmetest selgub, et kõige kõrgemat töötasu saavad ootuspäraselt omavalitsuste juhid ja asejuhid. Neist on omakorda selged liidrid Tamberg ja Ruusmann. Mõlema palk on seotud riigi keskmise palgaga, olles sellest 2,5 korda kõrgem ehk 3460 eurot. Kuna keskmine palk on senini olnud tõusuteel, kasvab vastavalt ka vallajuhtide töötasu. Eelmise aastaga võrreldes sai kaks vallajuhti palgalisa 282,5 eurot. Ruusmann on seejuures viimastel aastatel püsivalt edetabeli tipus olnud.