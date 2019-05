Mootorratturid tõusevad Laatres taas mäkke

Tegemist on adrenaliini tekitava võistlusega. Osaletakse neljas klassis: juuniorid ehk lapsed, krossiklass ehk tavalised mootorrattad, ning klassid single ja unlimited, kus saab osaleda spetsiaalselt mäkketõusuks valmistatud mootorratastega. Eriauhinna saab parim kärn ehk õhulend või kukkumine. Samuti paneb korraldaja välja eriauhinna parimale kohalikule võistlejale. Võistluskeskuses on eraldi lasteala, millel saab hullata tasuta. Järelpidu on Annimatsi kämpingus, kus ühtlasi käimas Otepää mootorratturite kevadpäevad.