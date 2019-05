Pärimusmuusikute võistumängimise võitis Herbert Konnula

Žürii liikme Cätlin Mäe sõnul teeb valiku keeruliseks just see, et tegu on noortega. «Iga laps, kes võtab pilli kätte, harjutab ja seda hingega mängib, on nii südantsoojendav vaatepilt, et naudid päev läbi pillimängu ja unustad hindamise poole täitsa ära,» tunnistas Mägi.