Kivilabürindist kadusid püstkoda ja infotahvel

EELK Otepää Maarja kirikust üle tee asuva Otepää kivilabürindi rajas Kulla Võrno 2013. aastal. Sellest on saanud vaatamisväärsus.

«Luua on raske, lõhkuda lihtne. Mind tabas suur kurbus, kui avastasin, et minu ema hoole ja armastusega loodud Otepää kivilabürindi ala on... Ei teagi, kuidas kõige õigem oleks öelda. Lõhutud, rüvetatud,» ütles kivilabürindi loonud Kulla Võrno tütar Ene.