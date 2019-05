Kagu-Eesti õppeasutused pürgivad aasta kooli tiitlile

Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Marcus Ehasoo tõdes, et tänavused kandidaaditööd olid eelmise aastaga võrreldes loovamad ehk tavalist koolitutvustust oli vähem. «Tore oli näha, et enamus koole rõhus oma eripäradele. Sellel aastal oli näha ka rohkem noorte enda initsiatiivi kooli ülesseadmisel, see on ainult positiivne.»