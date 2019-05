Helios teenis kodumängus võidu

«Kui mängu võidad, siis tulemusega oled rahul kindlasti, aga mängupilt oleks võinud olla palju parem. Eriti esimesel poolajal ei olnud ma rahul sellega, mis platsi peal toimus,» ütles meeskonna peatreener Jaanus Vislapuu. «Teisel poolajal saime mängupildi paremaks. Vastased olid taga ja surusid, neil oli vaja viigiväravat. Ise rõhusime rohkem kaitsele, aga meilgi tekkisid väga head võimalused, imestan, kuidas me neid ära ei löönud. Aga 1:0 võit on tõsiasi ja need kolm punkti meile kõige tähtsamad.»

Esiliiga B-s jagab Võru meeskond esimese ringi ehk üheksa mängu järel Vändra Vaprusega kolmandat-neljandat kohta. Punkte on Heliosel 16 ehk vaid kolm vähem kui juhtkohal oleval Nõmme Kalju U21 meeskonnal.

Heliose kõik senised võidud on tulnud minimaalse paremusega. Selle põhjuseks on Vislapuu sõnul asjaolu, et juba hooaja algusest peale on meeskonnas vigastuste tõttu päris suured koosseisuprobleemid ning enamikus mängudes on seetõttu valitud kaitsvam taktika.

«Rõhume pigem kaitsetööle ja proovime kontrarünnakutega. Kui juba eduseisu kätte saame, jätkame samas stiilis. Ma arvan, et see on päris mitmes mängus edu toonud. Samas, kui me Nõmme Unitedi vastu taha jäime ja pidime lõpus mängu avama, löödi meile palju väravaid ning kui Tabasalu vastu kümnekesi jäime, löödi ka palju. Eks see sõltub ikkagi sellest, et kui suudame vastasele oma praeguse joonise peale suruda, siis need 1:0 võidud ongi üsna ootuspärased,» rääkis Vislapuu.

Eeloleval nädalavahetusel mängib Helios võõrsil Viimsi JK-ga. Kodus näeb Võru meeskonda jälle 24. mail mängus Nõmme Unitediga ning siis juba Võru spordikeskuse staadioni murul.