Uudistada saab reoveepuhasteid

Eriti on uudistama oodatud noored, kellel käsil tulevase elukutse valik. Vee-ettevõtted vajavad noori teotahtelisi inimesi, et tagada veesektori areng.

«Kindlasti kuuleb huvitavaid lugusid reoveepuhasti töös ettetulevatest üllatustest ja näeb asju, mida inimesed on kanalisatsiooni visanud või kaotanud. Nende hulgas on näiteks aluspesu, prillid, ehted, aga ka palju muud,» sõnas EVEL tegevjuht Pille Aarma. Kuulsust on kogunud AS Pärnu Vesi sellealane väljapanek.