Kolmepäevane tuur seab korraldajad katsumuse ette

Kuna tuur kestab kolm päeva, seab see korraldajad suure katsumuse ette, sest võistluskeskust peab kaks korda ümber kolima: Tehvandilt Pühajärvele ja Pühajärvelt Käärikule. «See nõuab head logistikat ja abilisi. Õnneks on suur osa meie korraldusmeeskonnast sama, see hõlbustab logistikat,» nentis peakorraldaja Margus Mäll. «Võistluse ajal on meie meeskonnas umbes 20 tublit ja tragi inimest. Sel aastal oleme kasutanud ka vabatahtlike organisatsiooni Scult, mille kaudu on nii mõnigi abiline end kirja pannud.»