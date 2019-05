Algas neljas uute võrukeelsete laulude konkurss

Võistlusele oodatakse omakeelseid ja omaloomingulisi uusi laule ning teemavalik on vaba. Laulud võivad olla nii tänapäevased kui ka pärimuslikud: lüürilistest meloodiatest flamenkoni, regivärsist hiphopini. Muidugi võib lauludes olla ühendatud vana ja uus.

Üks autor võib esitada võistlusele kõige rohkem viis laulu. Võistlustööd tuleks saata korraldajale märgusõnade all «Uma Laul». Osalussoovide esitamise tähtaeg on 23. september. Auhinnafond on 1000 eurot.