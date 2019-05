Johannes Kert: Mari kirjutas isegi enda matuseks kõne

«Minu Mari matused olid laupäeval. Seal oli palju rahvast, matuseplats sai väga ilus,» rääkis Kert. «Tema kaks poega, seitsme- ja nelja-aastane, käitusid mehiselt ja üllatasid meid kõiki, kui vaoshoitud alles väiksed lapsed suutsid olla.»

Just laupäeval maetud Mari Kert-Saint Aubyni ravikulude tasumise toetamiseks oli algselt plaanitud korraldada ka Värska heategevuskontsert, kus astusid üles Jalmar ja Sandra Vabarna ning Nedsaja Küla Bänd. Kuna aga noor naine paraku abi enam ei vaja, otsustati kontserdi tulud annetada vähiravifondile «Kingitud elu». Sealt sai abi võitluseks keelepäravähiga ka Mari Kert-Saint Aubyn.

«Arvan, et minu tütar võitis terve aasta, võib-olla isegi rohkem,» rääkis Johannes Kert. «Ta sai keskenduda laste kasvatamisele, õpetamisele, väga paljude asjade seletamisele, mida ta muidu poleks saanud. Just selle viimase aasta jooksul kirjutas ta poegadele kirjad, mis tuleb avada, kui kool on lõpetatud, ning teised kirjad, mida avavad juba täismehed. Need on tema sõnumid oma poegadele ka tulevikus.»

Kontserdil esines sõnavõtuga kindralleitnant Johannes Kert, kes kõigest paar päeva varem oli matnud oma vähile alla jäänud 33-aastase tütre Mari.

«Minu tütar sai hakkama sellega, et ta kirjutas matusteks enda matusekõne, mis loeti ette,» jätkas Kert. «See oli mulle üllatus ja ma ei uskunud oma kõrvu. Kõne oli põhjalikult läbi mõeldud, hästi tasakaalustatud sõnumiga: mis siis, et ma lähen, aga teie ju jääte, teie peate edasi elama. Ja hästi elama.»

Tütre haigestumine vähki avas Kerdi sõnul ka tema silmad, märkamaks kui levinud see haigus Eestis ja kogu maailmas on. «Ta omandab uusi vorme, peidab ennast traditsioonilise ravi ja ravimeetodite eest. Ta kohaneb ravimitega ja inimestel, kes võitlevad vähiga, muutub võidujooks järjest raskemaks ja keerulisemaks. Kohati mulle tundub, et tegemist on vähiepideemiaga,» rääkis ta.

Väga paljud vähihaiged on Kerdi sõnul saanud abi eraannetustel põhinevast vähiravifondist «Kingitud elu», et osta arstimeid ja kasutada ravimeetodeid, mida Eesti haigekassa ei rahasta. «Need on kümneid tuhandeid eurosid maksvad ravimid ja paljud on saanud abi,» ütles Johannes Kert. «Neile kingitakse kas või paar kuud elu, võib-olla aasta elu või isegi nii, et nad jäävadki ellu. See on suur asi. Väga suur asi.»

Värska heategevuskontserdil tehti esmaspäeval oodatust rohkem annetusi. Kuigi igalt külaliselt paluti annetuseks 10 eurot, laekus 92 täiskasvanud inimeselt kokku 990 eurot. «Mul on hea meel,» ütles tuluõhtu korraldanud Sirje Kruusamäe kokkuvõtteks.