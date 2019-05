Dirigent sai kingiks uue trompeti

Bigbändi liikmeid, nende dirigenti ja külalis- esinejaid tervitas ja tänas kauni kontserdi eest Valga vallavanem Margus Lepik. «Lisaks sellele, et olete tore ja tubli kontserdibänd, olete te Valga visiitkaart ja alati linna olulistel üritustel oma koosseisuga väljas. Hea meel on, et teiega on liitunud noor ja temperamentne mees Hispaaniast, kes asunud dirigendiametisse ning andnud bigbändile uue hingamise. Edu teile,» soovis vallavanem, kes andis valla poolt üle tänukirjad Ramirezele ja Peeter Normanile, kes olid kontserdi korraldamise eestvedajad.