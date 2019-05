Ministeeriumi selline poolitamine polegi ilmselt õige. Parem oleks ehitada Tartusse hoopis teine Eesti superministeerium, kuhu saaks Tallinna eeskujul kolida samuti näiteks viis ministeeriumi. Pealinna kaksiktorni ehitusprojektid on veel trükisoojad ning kogemus värske. Riigiasutustele ehitataks teine moodne büroohoone, kuid mitte Põhja-Eesti, vaid Lõuna- Eesti pealinna.

Lõuna-Eestile tähendaks see meeletult palju, sest looks töökohti siinsetele spetsialistidele. On ju Taaralinn nii Võru-, Valga- kui ka Põlvamaa elanikele reeglina vaid tunnipikkuse sõidu kaugusel. Samuti saaksid kodukanti tagasi pöörduda spetsialistid, kes töö pärast pealinna kolinud.