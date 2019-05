Katri Mandel: kas meil on tööjõupuudus või tööpuudus?

Viimastel kuudel on ajakirjanduses rohkesti ilmunud artikleid tööturu teemadel. Kõigil on justkui kogemusi või siis tuttavate tuttavaid, kelle lugusid jagada. On meil tööpuudus või tööjõu puudus? Või mõlemad?

Esimeses kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 33 387 inimest, see on 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,1 protsenti. Võrreldes 2018. aasta esimese kvartaliga on see arv jäänud samale tasemele. Põlvamaal oli märtsi lõpu seisuga 862 registreeritud töötut – 7,2 protsenti maakonna tööjõust. Sellega oleme suurima tööpuudusega maakondade edetabelis kolmandal kohal. Oleks justkui tõepõhi all juttudel, et tööd on raske leida.

Nimetatud kvartalis oli töötukassal iga päev üle Eesti vahendada keskmiselt 4709 töökohta. Kõige enam oli neid pakkuda teenindus- ja müügitöötajatele ning lihttöölistele. Põlvamaal oli vahendada umbes 160 töökohta. Kõige rohkem otsiti samuti teenindus- ja müügitöötajaid, aga ka tippspetsialiste, liht- ja oskustöölisi. Kui oletada, et töötud võtaksid need ametikohad, oleks maakonnas töötuse määr 5,8 protsenti ja Põlvamaa pigem vähese tööpuudusega maakondade seas. Seega oleks justkui tõepõhi all ka nende jutul, kes väidavad, et töötajaid on raske leida.

Kõik eelnev ei lohuta inimest, kes saanud koondamisteate või otsinud pikka aega tööd. Samuti mitte tööandjat, kes püüab leida töötajat, kes täidaks ametiposti, mis juba pool aastat täitmist ootab.

Eesti majandus on teelahkmel. Keskmine palk on seitsme aasta jooksul kahekordistunud. Kõik pole sellest muidugi osa saanud, aga tööturgu puudutab see oluliselt. Tööandjate sõnul ei ole neil enam kuskilt tööjõudu leida, töötajad väidavad, et pakutav palk on liiga madal. Eksperdid leiavad, et töö iseloom on hakanud muutuma. Et majandus areneks, tuleb üle vaadata töösuhted ning töö korraldus ja kokku viia vajadus ning oskused.

Kui õppimisest ja valmisolekust muutuda kujuneb normaalsus, on mitme karjääriga tööelu kindlasti põnevam.

Vajadus eri ametite ja oskustega töötajate järele muutub pidevalt. Tekivad uued töökohad, mis nõuavad teistsuguseid oskusi kui varem omandatud. Kas mäletate veel 30 aasta tagust raamatupidaja töölauda? Väärikal kohal lebas seal puust arvelaud, mille kasutamist koolis õpetati – tänaseks täiesti kasutu oskus. Ajad, mil ühes ametis möödus terve tööelu, on läbi. Nüüd teeb inimene läbi mitu karjääri. Paljudele võib see olla isegi hirmutav, kuid kui õppimisest, täiendamisest ja valmisolekust muutuda kujuneb normaalsus, on mitme karjääriga tööelu kindlasti põnevam ja pakub rohkem võimalusi.

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit. Selle abil saavad tööandjad ja -otsijad vaadata, millistel ametialadel on tööjõu ülejääk või puudujääk. Praegu on raske leida näiteks kokkasid, tarkvara arendajaid, veoautojuhte. Samuti napib ehitus- ja turvatöötajaid, tööstustöölisi, puhastusteenindajaid, sotsiaaltöö tegijaid.