Kevadkoputustega kogusid tudengid 69 292 eurot

«Aitäh kõikidele annetajatele, kes avasid oma ukse ja südame ning aitasid tudengitel teha teoks suure unistuse: annetada perest eraldamisohus laste toetamiseks 69 292 eurot,» ütles SOS Lasteküla tegevjuht Margus Oro. «Lisaks rekordilisele rahasummale said tudengid laupäevase aktsiooni käigus hulgaliselt häid emotsioone, mis näitab kõnekalt, et eestimaalased on hoolivad, mõistvad ning väga erilised inimesed.»

«Kevadkoputus on ideaalne tõestus sellest, kui palju on võimalik ühe päevaga korda saata. Osalesin Kevadkoputusel juba kolmandat korda ja teadsin, mida oodata. See, et päevaga leian 96 annetajat, üllatas mind ennastki. Olen koputanud Ameerikas enam kui 9000 uksele ja ütlen, et eestlased on samamoodi lahked ja avatud, kui ise tore olla. Hoolimata muutlikust ilmast nautisin päeva ja ühel hetkel mõistsin, et kui mul see kogumine nii hästi välja tuleb, ei tohi ma koju minna enne, kui kell saab kümme. Just seda ma tegingi." kommenteeris Mihkel Muinasmaa, kes oli ühtlasi üks tublimaid rahakogujaid tänavusel Kevadkoputusel.