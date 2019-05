Põllumehed kutsuvad hanesid vaatama ja heidutama

"Tulge ja aidake linde põldudelt peletada, siis näete ise, kui keeruline ja erinevaid ressursse vajav see tegevus on," ütles Lääne-Virumaal teravilja kasvatav Olav Kreen põllumajandus-kaubanduskoja teatel.

Koja esindaja märkis, et kevadel ja sügisel läbivad Eestit rändlinnud, kes on loomulik osa loodusest. See on olnud nii kümneid või sadu tuhandeid aastaid ja peab jätkuma ka edaspidi. Põllumeestele on aga üha suurem väljakutse, kuidas tulla toime viimastel aastatel toimunud rändlindude arvukuse olulise kasvuga, mida on tunnistanud nii ornitoloogid kui põllumehed.

"Eestis peatuvate haneliste arvukus ja nende poolt tekitatud põllumajanduslikud kahjud on viimaste aastate jooksul oluliselt suurenenud. Põllumehed on olukorra leevendamiseks teinud ettepaneku kevadise heidutusjahi lubamiseks, sest teiste heidutusvahendite mõju on piiaratud või ammendunud. Riik on nõustunud tänavu kevadel kolmes maakonnas 36 põllul läbi viima vaid pilootprojekti, millega uuritakse haneliste heidutusjahi otstarbekust. Pilootprojekti esmane kogemus on põllumeestele näidanud, et heidutusjahil on mõju," rääkis põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on aga heidutusjahi pilootprojekti tulemusel ajakirjanduses avaldatud artikleid, milles väljendub mure, et põllumehed soovivad talvest ja pikast reisist kurnatud linde kevadel enne pesitsusperioodi halastamatult ja ohjeldamatult tappa. Seetõttu teeb põllumajanduskoda kõikidele teema vastu huvi tundvatele inimestele üleskutse tulla oma silmaga vaatama rändlindude tegevust põllul. Põllumeeste eesmärgiks pole rändlindude tapmine, vaid reaalsete lahenduste leidmine lindude heidutamiseks ja nende arvukuse kiire kasvu pidurdamiseks.

"Linnuhuvilised, palun tulge varavalges – veel enne, kui algab tegelik tööpäev täis põllutöid ja mitmesuguseid toimetamisi – koos põllumeestega vaatama põldudele kogunenud hanesid. Pärast tööpäeva lõppu kuni pimeda saabumiseni on huvilistel taaskord võimalus koos põllumeestega lindude vaatlusega jätkata," esitas kõikidele haneliste teemast huvitatud inimestele üleskutse põllumajanduskoja nõukogu liige Olav Kreen, kes igapäevaselt teenib Lääne-Virumaal leiba teraviljakasvatajana. "Tulge ja aidake linde põldudelt peletada, siis näete ise, kui keeruline ja erinevaid ressursse vajav see tegevus on."

Kreeni sõnul annab selline osaluseksperiment inimestele selgema arusaama probleemi olemusest ning võimaluse pidada argumenteeritud arutelu. Linnuvaatlusest huvitatud inimestel palume pöörduda põllumajanduskoja poole info@epkk.ee või telefon 600 9349, et kokku leppida põllumehe osalusel toimuva vaatluse aeg ja koht.