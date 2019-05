Galerii: Valgas läks garaaž põlema

Sündmuspaigal viibinud päästetööde juht Alar Vaarend ütles, et esialgu pole põlengu tekkepõhjus teada. Tuli saadi kontrolli alla umbes kümne minutiga. «Seestpoolt on ta põlema läinud. Millest, ei oska öelda. Tulekahju on põhimõtteliselt lokaliseeritud ja jätkame tulekollete otsimisega. Ei midagi erilist, prügi täis garaaž,» lausus Vaarend kella 17.32 ajal.