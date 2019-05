Üle 15 aasta näeb Jaanikese krossirajal taas külgkorve võistlemas

Viimati nägi Jaanikeses just külgkorve võistlemas aastal 2004, kui seal peeti maailmameistrivõistluste etappi külgvankritega mootorratastele. Uue sarja peakorraldaja Asko Saadi sõnul oli see ka põhjus, miks ta soovis sarja avalöögi just Jaanikeses korraldada.

Järvamaalt Aravete krossirada haldav motoklubi Star Racing aitas #26 Racing Teamil uuele sarjale elu sisse puhuda. “Et Jaanikeses külgkorviga sõita, on suisa auasi – startida kunagise maailmameistrivõistluste stardipuu tagant! Jaanikese krossiraja profiil on kiiret sõiduviisi soosiv ja ainulaadne,” sõnas klubipealik Tuljo Martin.

“Pühapäeval on Jaanikeses oodata korralikku ja vaatemängulist lahingut,” arvas Saadi. Eelregistreerunete seas on ka naaberriikide võistlejad ning quadide klassis võib sõitmas näha ka Euroopa meistrit Kevin Saart.

Esimene start on kell 11.30 ja kavas on klassid MX 65, MX 85, MX Hobi, MX Open, MX 40+, MX 50+, Quad A, Quad B, KV A, KV B, KV C, KV 55+, KV Retro ja KV Naised. Sari on viie etapiline ning juunis sõidetakse krossi Narvas.