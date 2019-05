Muinsuskaitseameti Valgamaa nõunik Margis Sein ütleb, et kõige häirivam on hooplemine stiilis: mis sellest vanast lobudikust hoida, selles ei ole ju midagi väärtuslikku.

Muinsuskaitseameti Valgamaa nõunik Margis Sein on veendunud, et eelmisel nädalal jõustunud uus muinsuskaitseseadus teeb mälestiste omanike elu lihtsamaks. Kurvaks teeb teda aga see, kui omanikud oma valduses olevaid hooneid ise ei väärtusta.