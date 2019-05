Rattahunt väntab Mõnistest Võrru sauna

«Sellega saab mul tuleval aastal Mõniste ja Võru vahet sõidetud 25 aastat,» tunnustab Toivo oma kulunud, kuid endiselt töökorras «ukrainlast», millega on ta lisaks tarbesõitude tegemisele osalenud ka rattamaratonidel.

Tavaliselt väntab mees rattaga reedeti Võrru, et käia saunas. Sedamoodi saunas on ta käinud seitse aastat, sest kodule lähemal paraku ühtegi avalikku sauna enam pole. «Mõnistes pani vald sauna kinni, sinna tehti nüüd noortekeskus. Teenindusmajas (s.t hooldekodus) saun on, aga sinna mind sisse ei lasta. Apes pole, Varstu pani ka kinni – tehti baar. Nüüd pole baari ega sauna, mitte midagi,» selgitas ta.