Kultuslaulust valmis uusversioon

Rajacas tekkis ülikoolis 1966. aastal. Grupi sõnalis-muusikalised, satiirilised ning parodeerivad etteasted läksid täismajale. Rajaca liikmed on praegu Eesti nimekad teadlased ja kultuuritegelased.

Laul «Armsas Tartus vana ülikool» on sündinud 1970. aastal grupi liikmete Priit Pärna ja Rein Tensoni ülikooli lõpuaktuseks. Viisi autor on Valgas sündinud ja keskkooli lõpetanud Mihkel Zilmer ning sõnad on kirjutanud Mihkel Zilmer, Jüri Kask ja Toivo Tasa.