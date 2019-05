Võru bänd Tankist tähistas sünnipäeva kosmilise singliga

«Lugu oli juba esimesel põrandaalusel demol aastal 2014. Kõik ülejäänud tollased palad on saanud õigustatult uue kuue, ka «Doom» ootas õiget hetke,» rääkis bändi juhtfiguur Kevin Marks. Ta lisas, et kui varem käsitles tekst aeglast surma kosmosevaakumis, siis nüüdsel versioonil, inspireerituna astronoomide hiljutisest teadusvõidust, sukeldutakse musta augu sündmuste horisondi taha.

Samale teekonnale viib ka loo taustavideo, mis oma olemuselt on suisa matemaatiliselt korrektne simulatsioon musta auku kukkumisest. Video autor on teoreetilise astrofüüsika doktor Ziri Younsi. Kuna video on loodud 360-kraadise vaatega virtuaalreaalsuse tehnikas, tasub põnevuse huvides pilku ekraanil ringi libistada, et näha, kuidas universum vaatleja ümber nii-öelda kokku tõmbub.