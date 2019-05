Õpilasfirmade konkurss tõi lõunaeestlastele rohkesti tunnustust

Edu ja Tegu nutika probleemlahenduse preemia – KIFT wallets (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Manpower eripreemia “Ready to Work” eripreemia “ – Borto (Tallinna 21. Kool)

Eesti aasta mentor 2019 on Maaja Toomet, kes on Põlva gümnaasiumi keemiaõpetajana toetanud ja aidanud sealseid õpilasfirmasid toodete väljatöötamisel ja arendamisel. Temalt on abi saanud tänavused finalistid: pulkdeodorante pakkuv õpilasfirma Ihupixie, kuivšampooni pakkuv õpilasfirma Tahpoon ja Võrtsjärve pilliroost joogikõrsi valmistav õpilasfirma Imelõõr.