Aukodanik Ilmar Tagel: teisest viiulist näitlejaks

Ilmar Tagel vanem, kellest meil pikemalt juttu tuleb, on naljatades endisele maavanemale Priit Sibulale muusikakoolis kohtudes öelnud, et ta mängis siin ruumides kunagi teist viiulit. Maavanem polnud tollest allegooriast kohe aru saanud, aga Tagel oli omal ajal partei rajoonikomitee teine sekretär, tegeles peaasjalikult kultuuri- ja isetegevusküsimustega ning kureeris paljusid valdkondi, mis tänapäevalgi üsna elujõulised. Nii pole imestada, et tänu seal sõlmitud kontaktidele ja saadud kogemusele on Tagel innukas osaline kohalikus teatrielus ja laulnud pikalt kammerkooris. Ka laulupidude korraldamine oli mehe üks põhiülesandeid, kuid erinevus tänapäevaga on ehk ennekõike selles, et nüüd ei ole need peod ja tegevused ideoloogiliselt kõrgelt laetud.