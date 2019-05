Linnamäel rullub lahti trikoloori lugu

«Lähenemas on Eesti lipu 135. aastapäev ja tundsin, et see vajab väärikat tähistamist,» ütles idee algataja ja etenduse projektijuht, Otepää Kultuurikeskuste loomejuht Merilin Kirbits. «Teatriinimesena arvan, et suur kummardus on kirjutada ja luua millestki või kellestki näidend ja lavastus ning seda kultuurikeskustega tegema hakkasimegi.»