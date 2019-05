Maratoniks valmistuvad isegi koprad

Rõugesse võib tulla aga juba nädal varem, sest homme on kavas avatud raja sõit. «Start on Ööbikuoru platsil. Sinna võiksid tulla kõik, kes tahavad, et võistluspäeval oleksid uue raja üllatused juba teada,» soovitas peakorraldaja Ain-Ivar Tupp.

Võistluspäeva varahommikul tuleb lammutama minna kobraste ehitatud tammi, et rada täies ulatuses kuiva jalaga läbitav oleks. Koprad on Rõuge kandis aktiivsed. Hiljuti avastasid korraldajad, et rattarajale on langetatud suur haab ning otsustasid seda mitte ära vedada, vaid suunata raja ümber langenud puu.