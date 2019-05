TAI ja politsei suunavad narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel tugiisiku juurde

Julgustus SÜTIK programmi Ida-Virumaal rakendama tuli pilootprogrammi esimeste positiivsete tulemuste põhjal. „Mullu juunis loodi TAI ja Põhja prefektuuri eestvedamisel samalaadne programm Tallinnas ja Harjumaal. Tänaseks osaleb programmis juba 147 narkootikume tarvitavat inimest, kes vähemal või rohkemal määral kasutavad tugiisiku abi igapäevaeluga paremini toimetulekuks,“ kommenteeris Tervise Arengu Instituudi Narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova.

Tugiisik toetab programmis osalejat narkootikumide tarvitamisest tekkinud probleemide lahendamisel, aidates tal leida just talle vajalikke tugiteenuseid – näiteks elu- ja töökohta, psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist ja sõltuvusravi. Tugiteenus kestab vähemalt aasta ning programmi tulemusena suureneb sõltuvusprobleemidega inimese toimetulek ja väheneb riskikäitumine.

Kurbatova selgitas, et sõltuvus narkootikumidest on haigus, mis kujuneb üldjuhul välja pika aja jooksul ning seda on võimalik ravida. Kui inimene ei ole veel valmis ravile pöörduma või ravi ei ole kättesaadav, vajab ta sellegipoolest mitmekülgset abi erinevate probleemide lahendamisel. „Tugiisik aitab teiste spetsialistide toel narkootikume tarvitaval inimesel igapäevaeluga paremini toime tulla, et tal oleks rohkem jõudu ja võimalusi seada edasiviivaid eesmärke, narkootikumidest loobuda või nende tarvitamist oluliselt vähendada,“ lisas Kurbatova.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse sõnas, et politsei on seni tegelenud narkootikumide levitamise ja tarvitamise tagajärgedega, kuid neid on vaja ennetada. „Kogemusest teame, et suur osa sõltlastest, kelle jaoks tarvitamine on lõppenud surmaga, olid varem politseiga kokku puutunud. Sõltlase karistamine rahatrahvi või arestiga täidab harva eesmärki, see ei võõruta inimest aineid tarvitamast. Pigem vastupidi – rahatrahvid kuhjuvad, sest nende tasumiseks ei ole vahendeid ning kohtutäiturid saadavad nõudeid. Samas mõtleb inimene vaid uue doosi saamisele ning paljud panevad selle hankimiseks toime varavastaseid kuritegusid,“ sõnas Juuse.

Juuse lisas, et politsei jaoks on TAI hea partner, kellega koos just ennetamisele tähelepanu pöörata.